Zaniolo, rottura totale con la Roma: solo un compagno gli ha mandato un messaggio a La Spezia

ROMA - Zaniolo e la Roma sono ai titoli di coda, già nella giornata di oggi (lunedì) si potrebbe concretizzare la svolta del passaggio dell'attaccante al Galatasaray, che ha l'accordo col giocatore e quasi l'intesa totale con il club giallorosso. Intanto Nico si allena a La Spezia e non tornerà a Trigoria (ha il certificato medico che lo "libera" dagli allenamenti nella Capitale), in attesa che dal suo agente e dal mercato possano arrivare buone notizie. E in questa situazione da separato in casa, ha capito che ha perso anche la fiducia dei propri compagni di squadra, oltre a quella della proprietà e di Mourinho.