Wijnaldum, amichevole contro la Roma Primavera. Ecco la data del rientro

ROMA - È il giorno di G ini Wijnaldum. Ultimo step prima di poter scendere in campo con la Roma, oggi l'olandese testerà definitivamente i suoi progressi - quindi il suo recupero totale dall'infortunio - nella partita contro la Primavera. Lui, insieme ai suoi compagni che hanno giocato di meno come Llorente e Solbakken, scenderà in campo al Fulvio Bernardini nell’amichevole organizzata dallo staff giallorosso contro i giocatori di Guidi che ieri non sono scesi in campo contro la Sampdoria.

Wijnaldum oggi gioca contro la Primavera

Il giorno più importante, perché testerà le sue condizioni atletiche, soprattutto la tibia destra fratturata il 20 agosto scorso e che lo ha tenuto lontano dalla squadra e dal campo per sei lunghi mesi. Ma sarà una prova - dopo l’altro test avuto giovedì scorso - anche per capire le sue sensazioni in campo dal punto di vista psicologico. Rientrare dopo una lunga assenza non è mai semplice, adesso Gini può tornare a sfidare i giocatori senza togliere la gamba. Dovrà ritrovare la sicurezza proprio negli scontri di gioco e non avere paura del contrasto.

Roma, ecco quando torna in campo Wijnaldum

Se tutto oggi dovesse andar bene, Wijnaldum può già sperare in una convocazione nella gara di sabato a Lecce, e non è escluso che in caso di risultato positivo non possa scendere in campo negli ultimi minuti della partita. Altrimenti appuntamento forse alla prossima settimana. Non per la gara in trasferta contro il Salisburgo, quella diventerebbe rischiosa per lui e per la Roma vista l’importanza del match, ma per la sfida casalinga contro l’Hellsa Verona.