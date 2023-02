Abraham, sorpresa speciale a due tifosi americani. Ecco cosa ha fatto

ROMA - Una sorpresa ben riuscita che ha lasciato di stucco e senza parole un tifoso della Roma. Chi ci è riuscito? Tammy Abraham, l'idolo di Carlo, fan giallorosso che si è ritrovato davanti a uno schermo con un messaggio per lui direttamente dal centravanti di Mourinho. Il simpatico siparietto è andato in scena negli States durante lo show Cbs "Calcio e Cappuccino", in onda dal ristorante Ducali nel quartiere North End di Boston, dove si riunisce di frequente la comunità italoamericana locale. Carlo infatti è un ragazzo italiano molto popolare sui social, la pagina Instagram che condivide con sua moglie Sarah (americana) ha quasi 2 milioni di follower, e durante la puntata è stato colto alla sprovvista dal video-messaggio di Abraham. Ha saputo dire solo una cosa dopo aver visto e ascoltato Tammy: "Bello mio, bello mio!".