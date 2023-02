Roma, stadio Pietralata: la delibera ora arriva in Giunta

Passi avanti nel progetto stadio di Pietralata . Tra oggi e domani arriverà il primo atto formale di Roma Capitale con l’ingresso in Giunta della delibera di pubblico interesse che una volta approvata sarà trasmessa alle commissioni competenti e poi all’ Assemblea Capitolina. «Sono fiducioso che possa nascere finalmente lo stadio della Roma», ha dichiarato il ministro dello Sport a New Sound Level. Lo scorso 19 gennaio è stato ultimato il verbale della Conferenza dei servizi preliminare (chiusa lo scorso 11 gennaio dopo aver esaminato lo studio di fattibilità dell’opera) dando l’approvazione tecnica al proseguimento dell’iter. I vari enti hanno quindi visionato la prima bozza di progetto e hanno redatto il verbale con trentaquattro documenti di pareri e indicazioni necessari a far scrivere correttamente alla Roma il futuro progetto definitivo. Entra quindi in gioco la Giunta, che dovrà quantoprima consegnare la delibera al Municipio IV (quello del quartiere Pietralata) e a tutte le commissioni consiliari competenti per poi approdare entro un mese in Assemblea Capitolina per l’approvazione definitiva e l’inizio del dibattito pubblico.

Gli step

Quindi, dopo aver ricevuto il pubblico interesse - servirà circa una ventina di giorni -, verrà convocata la conferenza dei servizi decisoria mentre la Roma dovrà presentare tutta la documentazione inerente al progetto architettonico definitivo, riorganizzato in base alle indicazioni del verbale redatto. L’iter è ancora lungo e strutturato, ma filtra ottimismo da tutte le parti per poter proseguire positivamente il percorso, sia per la riqualificazione dell’area, sia per una visione complessiva favorevole alla realizzazione dell’impianto da tutte le forze politiche: «Francamente penso che questo sia un progetto il cui impatto dal punto di vista urbanistico è molto limitato in termini d’impatto ambientale, si recupera un intero quadrante - ha recentemente dichiarato l’assessore Veloccia -. Si va a costruire uno stadio e poco altro, si vanno a recuperare ambientalmente quindici ettari all’interno di un quadrante già urbanizzato. Si punta a portare la maggior parte degli utenti con il trasporto pubblico». Il costo complessivo dell’operazione è di circa 528 milioni di euro, di cui circa 100 per i parcheggi e 20 per le urbanizzazioni. La speranza della Roma e dei tifosi è di poter inaugurare l’impianto nel 2027, l’anno del centenario del club. Anche perché per la Federcalcio la nuova casa giallorossa sarà centrale nel piano per l’Europeo del 2032 che l’Italia intende ospitare.