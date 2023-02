ROMA - Stadio della Roma, ci siamo: alle ore 14, direttamente dalla Sala delle Bandiere in Campidoglio il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia illustreranno alla stampa la delibera con cui la Giunta dichiarerà il pubblico interesse per il progetto dell'impianto a Pietralata. Presente anche il Ceo del club giallorosso Pietro Berardi in quella che potrebbe essere una giornata decisiva per la storia della società capitolina.