Lo Monaco attacca ancora Mourinho: la frase contro il tecnico della Roma

Pietro Lo Monaco torna a parlare di Josè Mourinho. Non proprio dolci le parole dell'ex dirigente del Catania che, ai microfoni di "Un Calcio alla Radio" (programma radiofonico napoletano), si è voluto esprimere così sul tecnico portoghese: "Mourinho? Ho avuto sempre ragione, lui è un’azienda e io ho detto che ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere lavoro in campo, per me è un asino e l’ho sempre detto." Già nel passato i due avevano avuto delle divergenze, quando l'allenatore portoghese era in forza all'Inter mentre il dirigente l'amministratore delegato del Catania.