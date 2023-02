Roma, Wijnaldum è pronto per Mourinho

ROMA - Stremato a fine partita, ma con un grande sorriso a illuminare una delle giornate più importanti della sua carriera. Gini Wijnaldum è tornato ed è finalmente pronto a scendere in campo per una partita ufficiale. Ieri il centrocampista olandese ha giocato il test contro la Primavera che ha dato esiti più che positivi. Mourinho nella giornata di ripresa degli allenamenti ha deciso di impegnare ieri i calciatori che non erano scesi in campo contro l’Empoli in una partita amichevole contro i ragazzi di Guidi, quelli che non avevano giocato due giorni fa contro la Sampdoria. Per il resto della prima squadra lavoro tra campo e palestra (Dybala sta bene e si è allenato regolarmente).

Ottime risposte Due tempi da venti minuti, entrambi giocati da Gini per mettere ritmo nelle gambe e ritrovare il fiato. Non si è risparmiato l’ex Psg tra corsa, scatti, cambi di direzioni ma soprattutti i contrasti. Esattamente quello che voleva vedere Mourinho (a bordocampo) dal suo centrocampista. Testare la sua condizione psicologica sugli scontri con gli avversari, per capire se sia mentalmente pronto a giocare una partita ufficiale. La risposta è arrivata ed è stata più che positiva. Chiaramente Wijnaldum ha bisogno di ritrovare il miglior ritmo, quello che inevitabilmente non può avere dopo sei mesi di inattività, ma la qualità ieri si è vista ed è proprio quella che serve alla Roma per aumentare la sua forza anche in mezzo al campo. Insomma, è esattamente quel giocatore che manca alla formazione di Mou e in partita si è immediatamente capito.

L'amichevole Ieri ha giocato in una formazione inedita, composta solamente dai giocatori fin qui scesi in campo col contagocce. Quindi Boer in porta, poi la difesa a quattro composta da Celik, Kumbulla, Llorente e il giovane Oliveras sulla fascia sinistra. A centrocampo oltre a Wijnaldum anche Camara e Tahirovic, con la coppia Belotti-Solbakken in attacco. Doppietta del “Gallo” che vuole cercare di strappare più minuti in campo dopo aver trovato la rete in Coppa Italia contro la Cremonese. Molto bene Llorente, soprattutto per le sue abilità con i piedi e nell’impostazione del gioco. In buone condizioni anche Camara che ha dato il giusto supporto a Gini quando non riusciva a reggere il ritmo del gioco. Amichevole terminata 2-2 (a segno Volpato con la Primavera), ma il risultato contava molto poco.