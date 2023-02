Zaniolo e le gambe incrociate, tifosi infuriati: "Che brutta frecciata a Mourinho"

ROMA - Il caso Zaniolo sembra essere arrivato quasi al termine, con il giocatore che volerà in Turchia per firmare con il Galatasaray. Dopo settimane di mercato, tra la volontà di andare via, il rifiuto al Bournemouth e le parole di Mourinho, sembra esserci la parola fine sulla storia tra Nicolò e la Roma. Prima della sua partenza, però, Zaniolo ha lanciato un'ultima frecciata sui social contro il suo ormai ex allenatore.