Zaniolo e la Roma, una favola finita male

ROMA - A Roma lascia un figlio, un gol in una finale storica e l’enorme rimpianto di tutto quello che poteva essere e non è stato. Niente di più. Nei suoi 1687 giorni da romanista Nicolò Zaniolo ha rappresentato tutto quello che nessuno, forse neppure lui, pensava potesse diventare: da promessa a stella del calcio italiano, da erede di Totti a bidone, da ragazzo baciato da una buona stella a talento sfortunato, da playboy a papà. In - neppure - cinque anni Nicolò è stato tutto questo. Di certo non è stato una bandiera della Roma, come pensava e sperava di poter diventare lo scorso 25 maggio quando, dopo aver segnato il gol che ha regalato la Conference League alla Roma , nella notte di Tirana, immaginava di ricevere subito una chiamata per il rinnovo del contratto. Non è successo e da quel momento Zaniolo ha avuto un solo pensiero in testa: quello di andar via.

Zaniolo, il grande inizio

Arrivato a Roma il 26 giugno 2018 per 4.5 milioni (più il 15% di futura rivendita all’Inter) nell’affare Nainggolan, ha varcato i cancelli di Trigoria con infinita emozione. La mamma appassionata di Totti, il papà che aveva giocato a Roma, Monchi (e Massara) che lo avevano voluto tanto, gli occhi della Nazionale già addosso: sembrava una favola. E per un po’ è stato così. Il 19 settembre fa l’esordio al Bernabeu - se lo tatua, come tante altre cose nel corso degli anni -, una settimana più tardi gioca per la prima volta in Serie A contro il Frosinone, il 26 dicembre, nel Boxing Day, fa un regalo alla Roma e a se stesso segnando contro il Sassuolo il primo gol in Serie A. I romanisti lo amano, stravedono per lui e a febbraio, quando con una doppietta al Porto diventa il più giovane italiano a fare due gol in Champions, l’apoteosi è completa.

Roma, le luci della ribalta

Zaniolo diventa personaggio da copertina e, più di lui, a finire sotto i riflettori è la mamma, Francesca Costa: giovane (41 anni all’epoca), bella, capelli lunghi, tatuata, amante dei social. Giornali e siti impazziscono per lei, le Iene la seguono, si parla di Grande Fratello Vip e Nicolò non gradisce più di tanto. Nel frattempo lui si innamora: abita a casa di Totti, al Torrino, e conosce una ragazza del quartiere, Sara Scaperrotta, studentessa e, all’occorrenza, modella. Si tatua anche lei, dopo il Bernabeu, e la storia procede tra alti e bassi A mezzo stampa e social, chiaramente: dal loro amore, nell’estate 2021, nasce Tommaso. Inizialmente Nicolò non vuole saperne, lei porta avanti la gravidanza da sola, lui ammette: “Mi prenderò le mie responsabilità”. Entrano in mezzo legali e genitori, i flirt con Chiara Nasti e Madalina Ghenea non aiutano, ma oggi i due ragazzi hanno un rapporto civile e il bambino è sereno. Solo questo conta.

Zaniolo, i due infortuni

Nel frattempo, in campo, la favola diventa incubo. Nel gennaio 2020, poco prima che cambiasse il mondo - suo e di tutti - Zaniolo si rompe il crociato contro la Juventus. E’ il destro, lui si danna l’anima per rientrare, lo stop per il Covid lo aiuta a perdere poche partite, e quando rientra, a luglio, sembra tutto superato. E’ un fuoco di paglia: con la Nazionale, a settembre, il secondo ko, all’altro ginocchio, è una mazzata devastante. Rivede il campo undici mesi dopo, la fatica per tornare al top è infinita e, in fondo, non ci riesce mai davvero. In azzurro, complice qualche atteggiamento non proprio impeccabile, non è un punto fermo, nella Roma neppure, le prestazioni sono altalenanti e i gol pochi. Del predestinato del calcio italiano sembra rimasto ben poco.

Zaniolo re di Roma

La notte di Tirana, però, lo ripaga di tutto. Quando torna a Roma, durante la parata al Colosseo, insieme a Mourinho è l’eroe dei tifosi. I romanisti lo amano infinitamente, i bambini stravedono per lui, le sue maglie sono sempre tra le più vendute e anche quei sorrisi ai cori su Zaccagni (ora nuovo compagno della ex Chiara Nasti) vengono abbonati con una pacca sulle spalle e una multa, che devolve in beneficenza. Sembra che la favola sia pronta per ripartire, ma non è così. E gli ultimi mesi sono un supplizio, tra il rinnovo che non si vede, le prestazioni non brillanti, i fi schi e la contestazione dei tifosi. Zaniolo lascia la Roma dopo 128 partite, 24 gol e un trofeo su cui è ben impressa la sua firma. Questo, almeno questo, non glielo può togliere nessuno. Tutto il resto, invece, è già archiviato.