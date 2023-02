Tiago Pinto, la conferenza in diretta: "Zaniolo, la Roma e Mourinho: tutto quello che è successo a gennaio"

18:30

Pinto, Ziyech la delusione su Zaniolo

"Siamo rimasti delusi un po', quello sì, ma la Roma conta più di tutto e di tutti. Ziyech? E' vero che abbiamo parlato con gli agenti e il Chelsea, era una delle ipotesi, ma non era lui quello che avremmo preso"

18:26

Zaniolo e il mancato rinnovo

"Con umiltà, se qualcuno dopo tutto quello che è successo a gennaio pensa che sia andato via per il rinnovo mancato vuol dire che il giudizio non è giusto. La città lo ha amato come pochi, quando ci si rifiuta di indossare la maglia vuol dire che va oltre qualsiasi rinnovo. Guardate la serie A, sono andati via in tanti a parametro zero, nella Roma no. Quando si parla di rinnovo non ci siamo messi mai d'accordo, anche se andavamo e andiamo d'accordo col suo agente. Anche io, come direttore, posso pensare che dovrei guadagnare una certa cifra, ma poi se vado via dalla Roma e gli unici che mi cercano sono Bournemouth e Galatasaray forse c'è qualcosa che non va"

18:23

Mourinho potrebbe lasciare la Roma senza la Champions?

"Non so perché Mourinho vorrebbe parlare con la proprietà, abbiamo un buon rapporto, parliamo spesso, non è che ha bisogno di chiedere pubblicamente un incontro. Capisco che per voi sia un tema, non ne dobbiamo parlare qui. Sappiamo che giocare o meno la Champions fa differenza, la squadra compete sempre per vincere e poi facciamo i conti. Ci sono tante cose nel mezzo, tanti scenari che possono cambiare. La squadra non ha bisogno di pressione extra, del tipo che se andiamo in Champions succede una cosa, se non andiamo allora siamo tutti a casa".

18:20

Pinto, Karsdorp e gli esterni in rosa

"Con il nostro modulo sapete la situazione, ne abbiamo di giocatori, abbiamo preso calciatori con caratteristiche diverse. Su Karsdorp a breve capiremo meglio la situazione, è rimasto qua, l'allenatore ne ha parlato, la cosa più importante è l'interesse della Roma. A breve a disposizione".

18:15

Pinto e il FairPlay finanziario della Roma

"Non ho dubbi che in tre o quattro anni la Roma sarà più forte e solida, ma non possiamo che fare questo percorso. Non è una scusa. Non è solo un tema solo della Roma, in Italia lo avete visto il mercato di tutte. E' difficile competere con la Premier, io sono sicuro che se continuiamo a fare bene questo lavoro con Uefa e proprietà potremo competere per qualcosa di importante, giocare la Champions e prendere i giocatori che vogliamo. Mourinho lo sa, quando parla dei 7 milioni. Il rifiuto al Bournemouth di Nicolò ci ha messo in difficoltà sul piano strategico, potevamo raggiungere alcuni obiettivi in maniera più semplice".

18:13

Le parole di Pinto su Smalling ed El Shaarawy

"Stanno facendo entrambi bene, con Chris vogliamo continuare insieme e parliamo col procuratore. Ora, da oggi, avremo più tempo per sistemare le cose. Ha lui l'ultima parola fino a maggio, con Stephan è diverso, abbiamo noi l'opzione".

18:12

Pinto ancora su Zaniolo e il rapporto con la Roma

"Se un giocatore amato come Nicolò in questa città decide di non giocare e allenarsi più con la Roma non potevamo fare altro".

18:07

Pinto e il mercato di gennaio

"Non sono soddisfatto del mercato di gennaio, non penso che siamo migliorati. Aspettiamo Wijnaldum come rinforzo. Ci sono due cose importanti da dire: l'effetto Zaniolo perché è stata una situazione difficile e poi il FairPlay è una situazione reale, sapete i paletti e le difficoltà. Con l'offerta del Bournemouth potevamo fare un mercato più importante e potevamo prendere un altro giocatore. Chi? Non lo dico per rispetto".

18:03

"Nessun conflitto con Mourinho"

Sul rapporto con Mourinho: "Lavoriamo ogni giorno per il bene della Roma, pranziamo ogni giorno insieme. Non giochiamo in squadre diverse. Le tre competizioni? Non è un caso che negli ultimi anni chi è uscito in Europa poi abbia vinto il campionato. C'è molto lavoro da fare sui calendari e questo va oltre il tema della rosa. Sui giocatori: io cerco sempre di creare un ambiente consensuale sui giocatori che prendiamo. Tutti conosciamo i paletti, ma mai abbiamo preso un giocatore senza l'opinione dell'allenatore. Né io né lui abbiamo tutti i giocatori che vogliamo, non possiamo. Mi assumo la responsabilità di tutti i giocatori: tutti quelli presi fino ad ora e che non hanno fatto bene sono 100% responsabilità mia".

18:01

Le parole di Pinto su Zaniolo

"Pensavamo di incassare di più? Sì, fino a una settimana fa, avevamo offerta maggiore. Non sono veramente contento, ma ho dei dubbi che fosse possibile far meglio"

18:00

Via alla conferenza di Pinto

"Eravamo consapevoli a dicembre di quello che stava succedendo con Mourinho, siamo felici che abbia continuato a credere nel progetto"

17:46

Zaniolo al Galatasaray, le cifre ufficiali

Poco prima dell'inizio della conferenza di Pinto, arriva l'ufficialità delle cifre della cessione di Zaniolo. La Roma incassa 16.5 milioni fissi più altri bonus. E' un accordo molto articolato