Zaniolo in lista Uefa, il retroscena sul suo inserimento last minute

In molti, nei giorni scorsi, si sono chiesti come mai la Roma avesse inserito in lista Uefa Nicolò Zaniolo, in odore di cessione al Galatasaray, lasciando fuori un nuovo arrivo come Ola Solbakken. La scelta del club ha una motivazione ben precisa ed è il motivo per cui, all'ultimo, a Trigoria hanno deciso di mettere dentro il numero 22 che aveva ormai rotto con club e compagni e non vedeva l'ora di andar via.