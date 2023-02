Roma, Karsdorp verso il reintegro ma non convocato: il motivo

ROMA - Rick Karsdorp è tornato ad allenarsi a Trigoria e viaggia verso il reintegro. L'olandese, una volta chiusa la finestra di mercato, si è allenato nel centro sportivo giallorosso, ma non è stato convocato in vista della trasferta di Lecce. Karsdorp non gioca una gara ufficiale dal nove novembre (quando venne inserito da Mourinho nei minuti finali di Sassuolo-Roma ).

Karsdorp, i motivi dell'esclusione

Al termine della gara il tecnico giallorosso si lamentò del suo comportamento e da quel momento non è stato più preso in considerazione. L'esterno olandese sta per essere reintegrato, ma al momento non è ancora in condizione di tornare in campo. Anche ieri ha infatti svolto un lavoro differenziato.