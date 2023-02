Wijnaldum, il messaggio dà un indizio sul rientro: i tifosi della Roma saranno felici

ROMA - Conta i giorni e non vede l'ora di riassaggiare il campo, manca sempre meno. Il countdown di Gini Wijnaldum sta per esaurirsi e il suo ritorno si avvicina. Per ora, dopo la lunghissima riabilitazione, l'ex Psg si è solo allenato e al massimo è finito in panchina tra i convocati di Roma-Cremonese in Coppa Italia. Fino ad oggi ha giocato appena una gara ufficiale con la Roma, quella del 14 agosto contro la Salernitana, poi la frattura della tibia. Ora però ci siamo e l'indizio del rientro arriva direttamente dall'olandese.