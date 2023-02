Roma, è arrivato il momento di Wijnaldum: “Ritorno vicino”

ROMA - La notizia l’ha voluta dare lui: «I primi minuti di gioco si avvicinano», ha scritto ieri su Instagram Gini Wijnaldum, poco prima di prendere il volo che lo avrebbe portato, insieme alla Roma, in Puglia. Sorridente, felice, disponibile per selfie e autografi, era l'immagine migliore del gruppo che si stava per imbarcare a Fiumicino. La sfida di oggi a Lecce potrebbe - e nelle intenzioni dovrebbe - avere un sapore speciale perché dopo la presenza simbolica contro la Cremonese in Coppa Italia stasera l’olandese ha in programma di giocare almeno qualche minuto. Mourinho deciderà in base alle condizioni del terreno e all’andamento della partita, perché nessuno vuole correre rischi, ma è chiaro che Wijnaldum spinga per rientrare e la Roma non veda l’ora di averlo a disposizione.

Bella novità «Come fosse un nuovo acquisto», hanno detto, più o meno tutti, a Trigoria. In realtà è davvero così, considerando che finora l’ex Psg ha giocato appena 12 minuti a Salerno, alla prima giornata. Poi, alla vigilia del debutto casalingo contro la Cremonese, la frattura della tibia destra e la lunga convalescenza. Un infortunio che lo ha talmente scioccato da indurlo, nelle prime settimane, a rifugiarsi nel silenzio della sua Olanda: no interviste, no social, no cene fuori. Solo poche ma fidate persone intorno e tanto lavoro in solitudine. Amsterdam, Dubai e, infine, Trigoria: Wijnaldum, dopo aver metabolizzato quello che era successo, aiutato anche da un Mondiale non indimenticabile dell’Olanda (questo ha almeno attutito i rimpianti), ha iniziato a sentirsi meglio giorno dopo giorno. E anche quando i medici lo hanno frenato, circa un mese fa, ha preso atto e si è rimboccato le maniche.