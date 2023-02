Sergio Oliveira esclusivo: “Zaniolo al Galatasaray, la scelta migliore”

"Nicolò ha fatto la scelta giusta. Qui si divertirà e crescerà". Sergio Oliveira sposa la scelta di Zaniolo, che ha lasciato la Roma nel mercato di gennaio, per trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Il centrocampista portoghese, che ha vestito la maglia giallorossa da gennaio a giugno scorso, è convinto che l'azzurro possa ritrovarsi e lasciare il segno nella sua nuova avventura in Turchia "Non ho ancora sentito Zaniolo - ha dichiarato Oliveira in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport, oggi in edicola - ma quando ho saputo che sarebbe arrivato al Galatasaray sono stato molto contento. Per lui e per noi".