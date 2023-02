Roma, Mourinho punta su febbraio: a Lecce la prima fermata

Non esistono tabelle ma c’è una frase importante che José Mourinho ha pronunciato dopo la “bella” sconfitta di Napoli: « Adesso il calendario ci aiuterà». Almeno in campionato, le sue proiezioni avevano fondamento. Da quella notte la Roma ha sacrificato con ignominia la Coppa Italia, perdendo in casa contro la Cremonese B, ma ha battuto in scioltezza l’Empoli issandosi in zona Champions League. E all’orizzonte vede in sequenza Lecce, Verona e di nuovo la Cremonese come prossimi avversari, tutti nel mese di febbraio. Se i rapporti di forza vengono rispettati, alla fine di questo piccolo ciclo Mourinho avrà consolidato le sue certezze (alias punti in classifica). E i Friedkin potranno davvero sperare di rientrare nell’ala nobile del castello europeo: con i soldi della Champions sarà meno problematico programmare gli investimenti.

Sprint Certo in questo percorso si inserisce un’affascinante incognita: l’Europa League. Né Mourinho né la proprietà intendono trascurare la sezione internazionale, a cominciare dal playoff contro il Salisburgo (giovedì andata in Austria, il ritorno una settimana dopo all’Olimpico) che si annuncia impegnativo. Ma su una cosa l’allenatore e il general manager, Tiago Pinto, si sono finalmente trovati d’accordo: la Roma è uscita dal mercato di gennaio più debole, avendo ceduto Zaniolo e altri due cambi (Shomurodov più Viña) sostituendoli con Solbakken e Llorente. Quindi è chiaro che Mourinho, per non snobbare la coppa e al tempo stesso non prosciugare il serbatoio per il campionato, dovrà rivolgersi a quelle riserve che non considera all’altezza dei titolari. L’elemento positivo è il ritorno di Gini Wijnaldum, che era stato preso in estate perché stravolgesse la qualità del centrocampo. La convocazione per Lecce, con possibile debutto, è la prova di avvenuta guarigione. E la foto che lo ritrae in aereo di fianco a Dybala ha un forte valore simbolico. Ma la Roma non potrà chiedergli da subito di essere l’uomo della differenza, dopo sei mesi di stop e un protocollo di convalescenza non proprio comprensibile.