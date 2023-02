Tiago Pinto: "Mourinho è il nostro leader". E poi se la prende con il giornalista

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato intervistato da Dazn prima della partita del Via del Mare contro il Lecce, ma non ha gradito che gli venisse chiesto, ancora una volta, di José Mourinho e del suo futuro: "Mi dicono che non parlo mai, ne ho parlato mercoledì a lungo in conferenza stampa. Avevo tanto piacere di parlare del Lecce, di Corvino che per me è un esempio, forse il miglior direttore sportivo d’Italia e mi fate le stesse domande. Non parlo benissimo italiano, ma ve l’ho fatto capire mercoledì”.