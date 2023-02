Roma, rinascita Wijnaldum: "Felice per il rientro, ma servirà tempo per tornare ai miei livelli"

LECCE - Sette minuti per sentirsi di nuovo un giocatore, Gini Wijnaldum è sicuramente il più felice dopo l'1-1 tra Roma e Lecce nell'anticipo del Via del Mare. Al termine del match, il fuoriclasse olandese si concede ai microfoni di Sky Sport e non cela le sue emozioni: "Sono molto felice. Lo ero già quando ho potuto aggregarmi agli allenamenti del gruppo, all'inizio serviva una cautela particolare dopo l'infortunio. Quando ho ricevuto la luce verde dal dottore mi sono sentito di nuovo un giocatore, oggi ancora di più perché posso giocare ad un livello competitivo".

"Servirà del tempo per tornare ai miei livelli"

Gini parla con grande onestà e ammette che servirà ancora qualche settimana per tornare il giocatore che aveva fatto sognare i tifosi della Roma al momento del suo sbarco nella capitale: "Fisicamente mi sento abbastanza bene. Non sono ancora al top, ma è normale perché per 5 mesi e mezzo mi sono allenato da solo, tanta corsa, e non è la stessa cosa allenarsi con la squadra e giocare le partite. Sevrirà del tempo per tornare ai miei lvielli. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare".