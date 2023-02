È qui la testa (di Mourinho)

La Roma è questa

Anche la Roma, così come la scena, è questa. Una squadra che - lo ripeterò fino a sfinirvi - non può fare a meno di Smalling, Pellegrini, Matic (ieri non in giornata), Dybala e Abraham, e condanna l’allenatore a effettuare la prima sostituzione all’83esimo: Wijnaldum, ai primi passi in campionato, è inevitabilmente sfasato, mentre Solbakken deve essere ancora resettato: serve tempo. Il norvegese ha qualità tecniche e fisiche, ma ha sempre giocato nel 4-3- 3 aperto in fascia. Non può fare il lavoro di Zalewski e El Shaarawy perché non ha attitudini difensive e in avanti non si è mai mosso tra le linee come Pellegrini e Dybala. Proviene da un altro calcio e quattro settimane di lavoro non sono state sufficienti per farlo entrare in un’organizzazione che non conosce. Quello che colpisce della squadra di Mou, che ha 6 punti in più e quattro sconfitte in meno rispetto alla scorsa stagione, è la ricerca della praticità, l’essenzialità e l’applicazione con cui prova a superare i propri limiti: i princìpi sono giusti, perfetto lo sfruttamento delle risorse mentali e fisiche. Non ruba l’occhio perché abbina l’attenzione difensiva alla costruzione in sottrazione e alle giocate dei suoi risolutori. Il punto preso a Via del Mare è in assoluto poco soddisfacente, diventa prezioso nel preciso momento in cui ci si ricorda del fatto che in casa il Lecce ha battuto Lazio e Atalanta, pareggiato con Fiorentina e Milan e perso, ma solo al 95’, con l’Inter. La Roma di Mourinho non è soltanto ciò che mostra, è anche e soprattutto ciò che riesce a nascondere lasciando a tifosi e critici il compito di capire.