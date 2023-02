Roma, la formula qualità unica scelta possibile

Formula qualità, chiamiamola così, e senza guardare il risultato, anche per dare un senso al percorso scelto ultimamente da Mourinho. La formazione con cui si è presentato allo stadio Via del Mare per affrontare il Lecce è la stessa schierata per superare l’Empoli all’Olimpico nella partita che ha preceduto la trasferta in Salento. La Roma non ha raggiunto l’obiettivo, la vittoria, ma Josè ormai sembra deciso a insistere. Sa bene che gli interpreti migliori sono questi e non ha la possibilità di tirarne fuori altri dal cilindro. Così, guardando le caratteristiche dei titolari, ha votato ancora per quelli più tecnici e insieme più offensivi. E non c’è da stupirsi, è l’unica strada da percorrere per conquistare la partecipazione alla prossima Champions.??

Un’unica strada da seguire

Mou, non lo scopriamo oggi, di qualità ne ha il minimo indispensabile. Quindi meglio fare all-in: tutta sul tavolo verde, cioè in campo, senza trattenersi. Anche perché c’è da spingere forte verso il traguardo. A Lecce, contando però il numero di parate di Falcone, la Roma non ha sfondato il muro di Baroni (solo su calcio piazzato: sono 18 su 42 reti stagionali). Ma, dopo l’addio di Zaniolo, non c’è altra scelta che giocarsela con questi giocatori. Con loro ecco il palleggio, l’efficacia e il dominio. Di che cosa stiamo parlando: di Abraham, sempre più dentro la partita, di Dybala, sempre con il ricamo a disposizione, di Pellegrini, ritrovato fisicamente e quindi di nuovo indispensabile, di Zalewski ed El Shaarawy sulle corsie, due ex attaccanti ormai trasformati in esterni a tutta fascia, della coppia di mediani composta da Cristante e Matic, più piedi buoni che passi veloci.

Le sostituzioni non incidono

Il 3-4-2-1 è, dunque, a trazione anteriore. Almeno cinque sono i giocatori offensivi nella formazione di partenza: il centravanti, il doppio trequartista e le due ali. In più il doppio play (di presenza e fisico), senza un interditore. Josè non cambia per 83 minuti, confermando di fidarsi comunque degli interpreti messi in campo all’inizio. E’ soddisfatto anche se il risultato rischia di diventare deludente. Prima e dopo il pari di Dybala su rigore, già nel primo tempo, per recuperare il vantaggio del Lecce - autorete di Ibañez - l’atteggiamento della squadra a quanto pare è piaciuto a Mou che ha poi chiuso la sfida cambiando due giocatori su tre in attacco: dentro Belotti e Solbakken per Abraham e Pellegrini. In più è riapparso Wijnaldum - al posto di Matic - per riprendere il discorso interrotto a Salerno il 19 agosto (solo 11 minuti in campionato prima del ritorno a Lecce). Ma le sostituzioni non hanno inciso. Ecco perché sono arrivate solo nel finale. Come mosse della disperazione: Belotti va al minimo, Solbakken è come se ancora non fosse arrivato e Wijnaldum al momento resta convalescente.