Roma, scelte obbligate

Al termine della partita contro il Lecce Mourinho non ha perso l’occasione per ribadire i limiti della rosa, uscita indebolita dal mercato di gennaio. Soprattutto è stato svuotato il reparto offensivo, con le partenze di Zaniolo e Shomurodov e l’arrivo di Solbakken , che ancora non è pronto e non può essere utilizzato in Europa. Giovedì contro il Salisburgo Mourinho potrà contare solo su tre punte di ruolo: Abraham, Dybala e Belotti, oltre a Pellegrini, un centrocampista che sa fare anche il trequartista ed El Shaarawy , un attaccante esterno che ormai fa tutta la fascia. Giovedì a Salisburgo le scelte di Mourinho saranno obbligate, con Abraham e Dybala in campo e Belotti in panchina, dove oltre a Volpato potrebbe trovare spazio un altro giovane inserito nella lista B, Cherubini o Padula. La rosa è corta e Mourinho sa che la Roma va in difficoltà quando deve giocare tre partite a settimana. Per questo i prossimi quindici giorni saranno molto delicati. I giallorossi giocheranno giovedì in Europa League, domenica contro il Verona, giovedì 16 il ritorno all’Olimpico contro il Salisburgo e martedì 28 il posticipo contro la Cremonese in campionato. In Austria giocheranno i migliori, poi potrebbe riposare qualche titolare contro il Verona, quando potrebbe riposare un titolare e Kumbulla, nonostante l’errore contro la Cremonese, sembra favorito su Diego Llorente, l’ultimo arrivato.

In austria con i migliori

E’ un momento particolare per la Roma, Mourinho dovrà fare i salti mortali per proseguire il cammino in Europa League e mantenere il posto Champions che attualmente occupa. Il tecnico è interessato ad andare avanti in Coppa, anche se questo comporterà qualche sacrificio e qualche rischio in campionato. In ogni caso a Salisburgo se l’andrà a giocare con la migliore formazione. Potrebbe tornare Celik a destra per avere una formazione più coperta. Il tecnico si aspetta che Belotti e Solbakken facciano progressi, per poter far tirare il fiato anche nel corso delle partite ai titolari. Il norvegese, abituato a un altro calcio, fatica a capire quello che vuole Mourinho e l’esclusione dalla lista Uefa penalizza ulteriormente la Roma. Nella passata stagione Abraham le ha giocate quasi tutte, mentre Dybala ha bisogno di essere gestito per evitare infortuni muscolari. Ma tra i giocatori ai quali Mourinho non può mai rinunciare ci sono anche loro, Abraham e Dybala. Ieri era il giorno di riposo, ma Paulo ha lavorato in palestra a casa per farsi trovare pronto.

La lacuna resta

Finora Mourinho ha fatto il massimo, con tanti “bambini” in rosa e con un attacco che fatica a trovare il gol. La Roma ha un solo giocatore che ha superato doppia cifra: Dybala, giunto a quota undici se si considerano tutte le competizioni. Gli altri sono molto dietro. Un altro attaccante avrebbe fatto comodo e se Zaniolo avesse accettato il Bournemouth sarebbe potuto arrivare Treore, attaccante esterno/trequartista del Sassuolo. Invece è stato l’ivoriano con passaporto italiano a finire in Inghilterra. Da qui alla fine della stagione sarà così e Mourinho si affida ai suoi fedelissimi per tentare un’altra impresa, dopo la vittoria in Conference League. E andare in Champions sarebbe una grandissima impresa.