ROMA - Rosella Sensi, presente al CONI per il Premio Fortunato dove verrà premiata, ha parlato alla stampa, rilasciando dichiarazioni riguardo la cessione di Nicolò Zaniolo. Ecco cosa ha detto l'ex presidente della Roma: ”Credo che il ragazzo non abbia capito quanto la Roma e i suoi tifosi gli abbiano dato durante e dopo gli infortuni. Bisogna essere riconoscenti nella vita, è importante per la crescita".