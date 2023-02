Roma, riecco Karsdorp: ora Mourinho può convocarlo

Reintegro

Il ritorno di Karsdorp in particolare ha un significato importante perché testimonia l’avvenuta tregua. Dopo la chiusura del mercato di gennaio, nel quale Tiago Pinto non è riuscito a venderlo nonostante la volontà convergente tra club e giocatore, Mourinho gli ha teso una mano, annunciando pubblicamente di essere pronto a reintegrarlo. E Karsdorp, che a novembre era stato tacciato di tradimento ed era quasi scappato in Olanda per paura delle reazioni dei tifosi, si è rimesso a disposizione. A questo punto il contenzioso legale tra lui e la società potrebbe risolversi amichevolmente. A fine stagione poi si deciderà come procedere: l’intenzione di separarsi rimane. Ma la Roma vuole mantenere il punto sul principio fondamentale: i giocatori per essere liberati devono muoversi a titolo definitivo, non in prestito. Tornando a giocare, Karsdorp può intanto recuperare valore. La sua ultima presenza risale alla partita incriminata, quella del clamoroso sfogo di Mourinho: 9 novembre scorso. Gli servirà un po’ di tempo per tornare in forma. Ma almeno la Roma recupera un’alternativa di ruolo sulla fascia destra, dove in questo momento sta giocando Zalewski: Celik, dopo l’autorete di Coppa Italia contro la Cremonese, è quasi uscito di scena.