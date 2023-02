Roma e Karsdorp, prove di disgelo. L'agente: "Non è un traditore"

ROMA - "Rick non è un traditore. Non è così che il club vede Rick, lo staff o i suoi compagni di squadra. Vogliono solo riavere in squadra un Rick Karsdorp in forma". Così Joahn Henkes, agente di Rick Karsdorp, ha parlato della vicenda che ha visto protagonista il suo assistito in un'intervista rilasciata al quotidiano olandese 'De Telegraaf': "Karsdorp non ha mai detto di non voler più giocare per la Roma. Al contrario - sostiene Henkes - nulla gli piace di più. Da questa settimana è tornato in forma ed è disponibile per le partite della Roma. Gli piacerebbe competere con i suoi compagni di squadra sul campo, ma anche il club ha molto da giocare".