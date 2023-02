La Roma vola a Salisburgo: torna Karsdorp, Dybala si arrabbia con un tifoso

ROMA - La Roma è pronta a giocare la gara d'andata dei playoff di Europa League. Domani alle 18.45 la sfida alla Red Bull Arena contro il Salisburgo, questo pomeriggio alle 17 la squadra di Mourinho si è imbarcata dal Terminal 5 di Fiumicino per volare in Austria. Confermata la presenza di Wijnaldum, che adesso spera di poter scendere in campo qualche altro minuto per riprendere presto il ritmo partita. Senza Solbakken, fuori dalla lista Uefa, è tornato invece Rick Karsdorp. L'olandese è partito con il gruppo ed è stato nuovamente integrato da Mourinho dopo tre mesi fuori rosa: "Questo è il mio sesto anno qui e amo giocare per questo club - ha dichiarato Karsdorp -. La cosa che voglio dire riguardo alle questioni tra me e il mister, è che le persone come il FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e come ho detto prima, sono felice di essere tornato".