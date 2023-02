Mourinho e la frase sul suo futuro alla Roma e sui Friedkin: "Giugno è troppo tardi"

SALISBURGO (AUSTRIA) - Josè Mourinho lancia segnali in vista del futuro. Il tecnico giallorosso, ai microfoni di Sky, ha parlato del rapporto con la società e dei prossimi incontri. Quando gli viene chiesto di un possibile faccia a faccia con il club a fine stagione, l'allenatore portoghese dichiara: "Tu stai già partendo dal presupposto che la proprietà mi incontrerà solo alla fine della stagione. Siamo a metà febbraio. La proprietà vuole parlare con me a giugno, perché finisce a giugno il campionato? Sinceramente mi sembra un pò tardi".

"Non mi aspetto nulla"

Il pensiero di Mourinho è chiaro : "Io non mi aspetto nulla, loro sanno cosa possono aspettarsi da me. Questo lo sanno". A dicembre si era parlato di un interessamento della federazione portoghese. "I tifosi della Roma hanno tremato? Avevo la possibilità di andare ma ho deciso di no e la storia è finita lì".