Roma, l’orgoglio di Mourinho e le fatiche d’Europa

È sempre un bell’esempio Mourinho: a chi gli chiede ancora di Zaniolo, risponde che gli augura il meglio non solo per la sua carriera di calciatore ma anche per la sua vita privata ma ora, i suoi pensieri, sono rivolti ai giocatori che di volta in volta scendono in campo.

L’allenatore, con onestà, ammette che, dall’ultima partita che ha visto la squadra giallorossa pareggiare con il Lecce, si aspettava di più come risultato finale ma non muove nessuna critica, come lui stesso ha dichiarato, né alla squadra né al singolo giocatore.

Il Lecce si è confermata una squadra che merita, che non si risparmia nel tener testa ad avversari di qualità ma anche i giallorossi hanno dimostrato in campo, tanta voglia di segnare e hanno portato avanti la partita con grinta, superando tanti ostacoli e rendendo difficile il gioco anche alla squadra avversaria.

Ad un risultato che si sperava fosse migliore, il mister contrappone il suo orgoglio nell’accorgersi che la squadra giallorossa sta cambiando, sta maturando: i giocatori dimostrano sempre più la consapevolezza e la tranquillità di gioco e pur sapendo che una rete in più avrebbe reso più sereno il cammino, verso la qualificazione in Champions, non demordono e non perdono di vista l’obiettivo finale.

La ripresa delle partite per l’Europa League potrebbe rendere tutto più faticoso ma è nei momenti difficili che le grandi squadre come la Roma riescono ad essere più competitive che mai.