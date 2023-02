La Roma vince la causa contro New Balance. Ora avanti con Adidas

La Roma ha il via libera per accordarsi con Adidas per la prossima stagione. Lo afferma un arbitrato internazionale, dopo averla dichiarata vincitrice nella causa contro New Balance che accusava il club giallorosso di aver concluso un contratto con un altro sponsor tecnico (Adidas) per le stagioni calcistiche 2023-24 violando così la clausola di prelazione in favore di New Balance che, a fronte di offerte di un terzo competitor al club, aveva la possibilità di pareggiare la proposta, obbligando così la Roma a continuare con lo stesso sponsor tecnico.