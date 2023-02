Mourinho in conferenza stampa: rivivi le parole in diretta

La Roma cade 1-0 a Salisburgo nella sfida d'andata dei playoff di Europa League. Una beffa per la squadra di Mourinho, che ha colpito un palo con Cristante e una traversa con Belotti, per poi essere punita all'88' da Capaldo. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico. Queste le parole del tecnico portoghese al termine della gara.

21:30

Mourinho e le occasioni mancate

“Bisogna mettere la palla dentro, se non lo fai c'è questo rischio. Sappiamo chi siamo, conosciamo le nostre qualità, conosciamo i nostri limiti. Quando diamo tutto quello che possiamo dare non ci saranno mai parole negative”.

21:15

Mourinho: "Ecco cosa mi ha detto Dybala"

Il tecnico: "Dybala ha detto che non poteva giocare il secondo tempo. Potrebbe essere un infortunio oppure si è fermato precauzionalmente, non lo so. Senza Dybala abbiamo spostato El Shaarawy in attacco perché ci serviva dinamismo. Poi ho messo Belotti al posto di Abraham. Quando abbiamo preso gol però non c’era più niente da fare".

21:05

Mourinho: "C'era un rigore per la Roma"

Le parole del portoghese: “Abbiamo dominato la partita. È stata gara tranquilla per Rui Patricio, abbiamo sbagliato gol incredibili. C'è un rigore netto per noi nel primo tempo, siamo stati sfortunati nel cambio di arbitro, dato che quello designato non è venuto ed è venuto questo signore qua. Prendere gol all'ultimo minuto è ingiusto ma non c'è niente da fare".

21:00

Tra poco le parole di Mourinho

Dopo la sconfitta di stasera (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA) e la conferenza stampa di ieri con le frasi sul suo futuro (QUI TUTTE LE SUE PAROLE), c'è grande attesa per le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della partita di Salisburgo.

20:45

Finisce la partita: Roma sconfitta 1-0

Si chiude il match dopo quattro minuti di recupero. La Roma cade 1-0 a Salisburgo.

Red Bull Arena - Salisburgo