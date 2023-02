Il guaio della Roma: fare cilecca quando l'asticella si alza

Il refrain è sempre lo stesso: la panchina della Roma è corta e, soprattutto in questo calcio in cui la differenza la fanno le 5 sostituzioni, spesso diventa il limite per chi, come Mourinho, vuole recitare da grande. In Italia e all’estero. Basta pensare alla formazione di partenza: in Europa League, gara d’andata contro il Salisburgo, José ha calato il tris . In Austria abbiamo visto dall’inizio l’undici già schierato in campionato contro l’Empoli e il Lecce. E’ la terza volta di fila e, non essendoci cambi all’altezza, si potrebbe andare avanti così chissà fino a quando. Il terzo tentativo di Mou con la stessa formazione è però andato a vuoto. Dopo la vittoria all’Olimpico contro l’Empoli e il pari di lato a Lecce, ecco la caduta di Salisburgo. Più che la stanchezza e (di conseguenza) la lucidità, a incidere è stata la scarsa competitività della rosa .

La differenza tra titolari e riserve

Senza mancare di rispetto alle attuali riserve, la Roma non riesce mai a prendere quota con chi subentra ai titolari. L’esempio più recente proprio in Austria, dove José ha dovuto rinunciare a di Dybala dopo un tempo. L’ingresso di Celik, nonostante Paulino abbia creato poco contro il Salisburgo, ha indebolito - verbo che Tiago Pinto ha usato recentemente per certificare il passo indietro nel mercato di gennaio - il sistema di gioco giallorosso. Celik si è portato in campo l’errore contro la Cremonese, diventando timido e timoroso. Scolastico. Mou, tra l’altro, non ha potuto ripetere la strategia di Lecce, quando decise di intervenire dopo 83 minuti. Non si è potuto permettere di rischiare Dybala e al tempo stesso ha pensato al Verona che si presenterà all’Olimpico domenica sera. E ha anticipato anche gli altri due cambi, minuto 74, con Wijnaldum per Pellegrini e Belotti per Abraham. Gini, però, non è ancora da corsa. E il Gallo proprio non riesce a rialzare la cresta (ha preso la traversa, ma la sua conclusione è stata strampalata). Il nono ko stagionale - su 31 match - riapre il noioso dibattito sulla Roma: la panchina, anche se c’è chi continua a vederla di lusso, non è d’oro. Poi le partite si possono vincere anche con 16 giocatori: questi interpreti e i giovani che José ha lanciato già dall’anno scorso. Si è visto proprio a Salisburgo: dal possibile successo all’inaspettata sconfitta. Che è recuperabile al ritorno. Ma il ribaltone non va dato per scontato: quando l’asticella si alza, i giallorossi rischiano spesso di fare cilecca. Sono pochi e nemmeno tutti buoni.