Roma, emergenza trequarti: col Verona Pellegrini rischia di non esserci

A rischio

Piove sul bagnato per la Roma, perché oltre all’assenza di Dybala il tecnico rischia di dover fare a meno anche di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è uscito al 74’ del match contro il Salisburgo per un affaticamento e potrebbe dover saltare la gara contro il Verona per evitare ulteriori pesanti stop. Anche per questo oggi si allenerà in prima squadra il giovane Majchrzak. Un’assenza che si farà sentire ancor di più visto il forfait di Dybala. Una trequarti quindi totalmente scoperta dai suoi giocatori titolari e che dovrà essere reinventata dal tecnico utilizzando la panchina. COME

Sostituire la Joya

Ieri la squadra ha svolto lavoro di scarico per recuperare le energie, da oggi invece Mourinho proverà le soluzioni per l’undici da schierare contro i veronesi. La soluzione più plausibile per sostituire Dybala è alzare El Shaarawy sulla trequarti. Del resto lo aveva detto anche il tecnico portoghese qualche giorno fa: il rientro di Karsdorp dà maggiori soluzioni sulla fascia e permette al “Faraone” di non essere più utilizzato da quinto ma nel ruolo di sua competenza. Quindi Zalewski di nuovo sulla corsia sinistra, con uno tra Celik (che ieri ha compiuto 26 anni) e Karsdorp a destra. Favorito il turco sull’olandese che non gioca una partita ufficiale da novembre, quel Sassuolo-Roma che ha aperto allo scontro con Mou, e ha bisogno gradualmente di ritrovare minuti nelle gambe partendo dalla panchina per poi essere utilizzato nel secondo tempo. La stessa strategia portata avanti dalla Roma con Wijnaldum che spera di poter presto scendere in campo da titolare.

Come sostituire Pellegrini

Se Pellegrini non dovesse farcela, a quel punto Mou potrebbe pensare all’inserimento di Bove in mezzo al campo (3-5-2 con El Shaarawy e Abraham avanti) o Volpato. L’italo-australiano ha bisogno di minuti per crescere, il Verona sarebbe per lui la preda perfetta e che già conosce perfettamente: esordio in Serie A con gol nella stagione passata, addirittura rete e assist invece nella vittoria per 3-1 dell’andata. Attenzione anche a Solbakken che scalpita e cerca spazio in campo dopo i soli quattro minuti giocati da quando è arrivato. L’altra opzione per sostituire il capitano della Roma sarebbe l’impiego di Belotti accanto ad Abraham. Ultima strategia da considerare: i due hanno giocato insieme dal primo minuto solamente in tre circostanze (Sampdoria, Ludogorets e Betis Siviglia). Confermata la difesa, unico reparto a non dover cambiare per i problemi di formazione: la sfida col Verona non sarà certo una passeggiata.