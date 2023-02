Roma, Pellegrini ci prova: contro il Verona punta alla panchina. E Dybala...

In questo momento di emergenza soprattutto offensiva (Dybala out, Zaniolo e Shomurodov ceduti), la Roma domani contro il Verona non avrà Lorenzo Pellegrini per un affaticamento muscolare. Il capitano giallorosso, però, non vuole lasciare soli i compagni e per questo sta facendo di tutto per recuperare almeno per la panchina.