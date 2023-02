Striscione Fedayn, dalla Spagna: "Rischio guerra ultras senza precedenti"

L'agguato ai Fedayn con conseguente furto degli striscioni, tra cui quello storico del gruppo. La comparsa dello striscione stesso, poi dato alle fiamme, nella curva della Stella Rossa. I timori che ci siano delle talpe. I timori di ordine pubblico. In Italia e in Europa. Sta facendo discutere un po' ovunque il caso dello striscione dei Fedayn rubato dagli ultras serbi lo scorso quattro febbraio e, in Spagna, il quotidiano "As" scrive chiaramente di "paura di una guerra tra ultras senza precedenti".