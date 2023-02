Roma, dopo la beffa l’attesa per Dybala e il riscatto

B rucia ancora la sconfitta di giovedì scorso: la Roma ha perso per un gol di Nicolás Capaldo, a due minuti dal novantesimo minuto, sul campo del Salisburgo nell’andata del playoff di Europa League. «Prendere gol all’ultimo minuto è ingiusto ma non c’è niente da fare»: sono state queste le parole di Mourinho al termine della partita.

Lo Special One ammette che la squadra ha avuto diverse buone occasioni per fare gol ma ha anche parlato di un po’ di sfortuna per il cambio dell’arbitro, per l’uscita di Dybala, costretto ad abbandonare il campo per un sovraccarico alla gamba sinistra e per non aver visto riconosciuto alla squadra giallorossa un rigore nel primo tempo. Il mister però sa che gli elementi che possono determinare l’esito di una partita sono tanti: fa parte del gioco e non si rimprovera nulla.

