Roma, ore decisive per Abraham: inglese non al top, ecco cosa sta succedendo

José Mourinho e la Roma incrociano le dita. Nelle ultime ore Tammy Abraham non è stato bene per dei sintomi influenzali e in queste ore Mou e lo staff tecnico stanno capendo se sarà a disposizione per la partita di questa sera contro il Verona. La sensazione è che, vista la grande emergenza, con Dybala fuori e Pellegrini non al meglio, si farà di tutto per farlo giocare . Finora Abraham non ha saltato una partita di campionato, stasera cerca il gol numero 50 tra Serie A e Premier e se dovesse restare fuori sarebbe davvero perché debilitato.

Roma, anche Mourinho non è al meglio

L'inglese, come i suoi compagni, ha trascorso la notte a casa. Stamattina la squadra si è rivista a Trigoria e, come per Pellegrini, la partita in notturna può essere determinante per avere più ore a disposizione per recuperare. Se non dovesse farcela toccherà a Belotti. Da Trigoria peraltro trapela che anche Mourinho è influenzato. Lo Special One, nonostante il malanno di stagione, sarà comunque regolarmente in panchina all'Olimpico per il match contro il Verona.