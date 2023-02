Roma, confermata la prima da titolare di Solbakken. Bove a centrocampo

ROMA - Prende corpo la Roma che affronterà il Verona alle 20.45 allo stadio Olimpico: Mourinho ha scelto come previsto Solbakken, che gioca per la prima volta da titolare, in un attacco a tre che comprenderà El Shaarawy e probabilmente Belotti, chiamato a sostituire l'influenzato Abraham. Il tridente sarebbe dunque totalmente diverso rispetto a quello della partita di giovedì scorso a Salisburgo: Dybala è out, Pellegrini è indiziato alla panchina.