Roma-Verona diretta: ora LIVE la partita di oggi

Nessun calcolo e nessun pensiero sull'Europa League, la Roma è concentrata solamente sulla sfida di questa sera contro l'Hellas Verona. Tante assenze per la squadra di José Mourinho che dovrà rivoluzionare l'attacco. Ai giallorossi servono i tre punti per rimanere nella zona Champions, al Verona in striscia positiva per staccarsi dalla zona salvezza.