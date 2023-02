Dybala e Abraham scrivono a Solbakken dopo il gol: i messaggi esaltano i tifosi della Roma

ROMA - Il primo gol con la maglia della Roma ed è subito un gol-vittoria. Se la ricorderà Solbakken la sfida dell'Olimpico contro il Verona, steso da un suo mancino chirurgico dopo il bellissimo assist di tacco di Spinazzola. Il centravanti norvegese ha trasformato in oro la sua prima chance da titolare, ripagando la fiducia di Mourinho. E sui social ha incassato anche i complimenti dei compagni di squadra, che hanno esaltato i tifosi giallorossi.

I messaggi di Dybala e Abraham

Dybala ha postato su Instagram, tra le sue storie, l'abbraccio tra Mancini e Solbakken e ha scritto: "+3. Congratulations Solbakken". Anche Abraham, che era partito come compagno di reparto dell'ex Bodo Glimt ma che ha dovuto abbandonare il campo per un problema all'occhio, ha dedicato una storia social a Ola: "Sono così contento per te bro".