Roma, Abraham ci prova: ecco le sue condizioni per il Salisburgo

Roma, ecco le condizioni di Abraham

Oggi il giocatore si è allenato parzialmente in gruppo e nel pomeriggio dopo il controllo all'edema (c'è stato bisogno di qualche altro punto di sutura per rafforzare i punti applicati ieri sera alla palpebra) ha ricevuto la visita a Trigoria del dottore che anche negli anni passati ha creato le mascherine in carbonio per proteggere gli infortuni al volto. Il giocatore domani la proverà in allenamento e valuterà se potrà essere in grado di giocare contro il Salisburgo.

Anche Pellegrini ha lavorato parzialmente in gruppo: il capitano era in panchina contro il Verona ma sarà in grado di giocare nella sfida di Europa League. Dybala domani è atteso in campo, valuterà le sue condizioni senza un eccessivo carico di lavoro per tornare al 100%.