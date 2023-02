Retroscena Solbakken: cosa dicevano del suo arrivo alla Roma

ROMA - «Bellissima città, ma qui non si respira». Sembrano lontani i tempi in cui Solbakken appariva come il nemico pubblico numero uno e l’aria di Roma gli sembrava così asfissiante da “costringerlo” a girarsene per l’hotel addirittura a petto nudo e col costume. Sudava e soffriva, il povero Ola, nella torrida primavera capitolina . L’albergo che ospitava il Bodø Glimt a Roma, alla vigilia dei quarti di Conference League , il 12 aprile scorso, somigliava infatti alla location di un party americano tra partite a carte, fisici in bella mostra e bagni a bordo piscina. Sarà stato il clima di rilassatezza, ma i norvegesi uscirono dal campo il giorno dopo con un sonoro 4-0 sul groppone . Dieci mesi fa l’attaccante si lamentava del caldo con l’amico Konradsen, sussurrandogli che in una città genere ci avrebbe messo piede soltanto da avversario; e invece Roma l’ha tentato e sedotto .

Scelta

Ma non è stato tutto rose e fiori. Qualche settimana fa, quando il mercato di gennaio era ancora aperto, la Roma lo escludeva dalla lista Uefa, o meglio era costretta a farlo. Dalla Norvegia più di qualcuno gli diceva: «Hai sbagliato ad andare, chiedi un prestito». Persino qualche giornale si era spinto a sottolineare come l’esterno non fosse stato brillantissimo nell’andare in un club dove un allenatore come Mourinho non lo considerava. Solbakken non ha ascoltato nessuno. Ha messo a tacere le voci rilasciando un’intervista in cui ammetteva di voler giocare, come logico, ma sapeva di aver bisogno di tempo e parlava benissimo dello Special One. Fine dei rumors? Non tanto. A Bodø, dove non hanno preso bene la sua decisione di andar via a parametro zero, gli facevano notare come, se voleva conquistare la nazionale, aveva bisogno di mettersi in mostra e di giocare, quindi la Roma non era stata - ancora - la scelta giusta.