Sciamano Mourinho: il cerchio magico della Roma rafforza il gruppo

ROMA - Ha vinto una partita complicata senza i cinque giocatori che nei piani estivi avrebbero dovuto garantire alla Roma il salto di qualità: Dybala, Pellegrini, Abraham, Zaniolo e Wijnaldum. Ha vinto con le alternative, tra riabilitati (Karsdorp, Spinazzola) giovani rampanti (Bove) ed esordienti (Solbakken), battendo il Verona che in questo inizio di 2023 aveva un rendimento degno di un piazzamento europeo. José Mourinho non poteva che essere orgoglioso del risultato ma soprattutto dello spirito di sacrificio e umiltà dimostrato dal gruppo, ora autorevole candidato a una poltrona Champions. Per questo, con un gesto insolito, al fischio finale di Sozza ha chiamato a sé tutti i giocatori e tutti i componenti della panchina per pronunciare un breve discorso. Da leader, da sciamano. «Dovete essere orgogliosi di voi - ha detto - avete ottenuto una grande vittoria con il contributo di tutti, quelli che hanno giocato e quelli che erano fuori. Avete fatto vedere ciò che valete come persone».

Solidità Raccolta in un cerchio d’acciaio, la Roma si è sentita unita come non mai. E tornano alla mente le parole di Andrea Belotti, che dopo la partita ha spiegato con grande sincerità la situazione: «Noi siamo un grande gruppo. Se in passato Mourinho lo aveva criticato è perché aveva visto qualcosa che non andava. Ma forse ce ne eravamo accorti anche noi giocatori». Non si può non pensare che il riferimento fosse diretto a Zaniolo, che con i suoi comportamenti più o meno legittimi aveva creato agitazione a Trigoria a gennaio.