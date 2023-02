Diretta conferenza Mourinho: "Pellegrini, Tammy e Dybala disponibili" LIVE

19:28

"Mai parlato del futuro con Berardi"

"Le parole del Ceo Berardi sul mio futuro? Una sua intuizione, non ne abbiamo mai parlato"

19:26

"All'andata dovevamo vincere noi"

Mourinho sull'atteggiamento del Salisburgo domani: "Uno a zero è un vantaggio minimo, non mi sembra una squadra che viene qui a fare 0-0, come filosofia. Mi sembra vogliano attaccare. Magari sarà simile all'andata, ma con un destino diverso. All'andata potevamo vincere noi".

19:25

"Se vogliono sono disponibili Dybala, Pellegrini e Abraham"

"Sono tutti e tre disponibili per aiutare, magari tre dubbi insieme sono troppi. Ma in rosa possono starci". Mourinho si riferisce a Dybala, Abraham e Pellegrini

18:45

Tutto pronto a Trigoria per Mourinho

Tutto pronto a Trigoria per la conferenza stampa dell'allenatore della Roma. Mou parlerà alle 19.30 dopo l'allenamento di oggi pomeriggio.

Centro sportivo Fulvio Bernardini, Trigoria