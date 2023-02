Smalling, le importanti parole sul suo futuro alla Roma

ROMA - Chris Smalling e il suo futuro. Il difensore inglese è in scadenza di contratto con il club giallorosso e oggi ai microfoni di Sky ha aperto al rinnovo: “Sono molto fiducioso di rimanere - ha dichiarato a Sky - ora sono concentrato sulla partita. Ho un’opzione per rinnovare per un anno, ma spero di rimanere per più stagioni”.