E in una notte di febbraio il Gallo Belotti si prese Roma

In una notte di febbraio, dopo le polemiche, il contratto annuale con rinnovo non semplice, gli infortuni, le panchine e le battutine di pessimo gusto, il Gallo Belotti si è preso Roma. Se l'è presa con un gol importantissimo, che ha rimesso le cose in parità con il Salisburgo e lanciato la Roma verso la qualificazione agli ottavi di Europa League, ma se l'è presa, soprattutto, con una prestazione spettacolare. Ha combattuto come un leone su ogni pallone, si è caricato la squadra sulle spalle correndo per due e forse pure per tre e, quando è uscito, l'Olimpico non solo gli ha tributato una meritata standing ovation, ma ha anche intonato un coro "Gallo, Gallo" che non è cosa da tutti i giorni. Non succede sempre, non succede per chiunque. Ma succede per chi esce dal campo stremato come ha fatto Belotti.