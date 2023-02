L'eleganza dell'allenatore del Salisburgo: ecco le sue parole sulla Roma

In un mondo di allenatori che lanciano frecciatine e faticano ad ammettere i meriti altrui, Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, si è distinto in sala stampa per il grande fairplay. Prima si è complimentato con la Roma: "Sono stati aggressivi e hanno giocato bene, così come all'andata. Hanno meritato di vincere, poco da dire, nello sport succede e noi pensiamo a dove siamo arrivati e al campionato". Poi ha aggiunto: "Faccio alla Roma l'in bocca al lupo per il resto del percorso in Europa League".