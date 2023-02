Roma, birra allo Spina

Sono partito da Spina anche perché avevo voglia di togliermi qualche spina, una in particolare: nel preciso momento in cui si è alzata la qualità degli esterni (molto bene anche Zalewski) la Roma ha trovato una notevole espressione di gioco. Per caratteristiche individuali, la squadra di Mou non può giocare a campo aperto: ha bisogno di tenere basse difesa e mediana e sfruttare il movimento, le verticalizzazioni sulle fasce: quando queste funzionano, si ottiene un’altra Roma. Più alta, piacevole e armonica.

Il progresso in tal senso è stato evidente e favorito dalla precisione dei passaggi e da fasi di buon pressing. Segnalabile l’abilità nel non far ripartire gli austriaci: qui si sono distinti in particolare Matic, lucido e presente per tutta la gara, Cristante e Smalling.

Il primo tempo è stata la frazione migliore della stagione e non solo per il doppio vantaggio: in 45 minuti la Roma ha messo insieme numeri di dominio, avvilendo la manovra del Salisburgo che in campionato - lo ricordo - ha perso una sola volta su diciotto. Ai gol di Belotti e Dybala, al dodicesimo centro, si sono infatti aggiunti una traversa, 5 conclusioni nello specchio, 5 angoli a zero e un significativo controllo di spazio e tempo.

PS. Ho parlato poco di Mou, mi sento sollevato.