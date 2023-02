Real Sociedad, tutti i dettagli sull'avversaria della Roma in Europa League

ROMA - La Roma incontra il secondo maggior pericolo dell'urna di Nyon nel sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. All'Olimpico il 9 marzo arriverà la Real Sociedad terza in classifica nella Liga e reduce dal grande girone europeo chiuso al primo posto, sopra anche al Manchester United per la differenza gol di una rete. Una squadra temibile, da non sottovalutare per la sua capacità di difendere bene e creare pericolose azioni offensive con un fraseggio prolungato e pericolosi contropiedi.

Come detto, la Real Sociedad è terza nel campionato spagnolo ma con un distacco già importanti sul Real Madrid secondo in classifica (8 punti) e il capolista Barcellona (16 punti). Al contrario, si sta giocando il posto in Champions punto a punto contro Atletico Madrid (2 punti dietro) e il Betis Siviglia (4 punti). Gioca con il 4-3-3 o il 4-3-1-2, a seconda delle condizioni di David Silva, il 37 spagnolo ex City e dal 2020 in Spagna, in questo momento alle prese con una lesione al polpaccio. Oltre a lui soltanto altri due over 30 (Illaramendi e Rico), poi un mix di under 28, sì di qualità ma con poca esperienza internazionale. Tutto l'opposto quindi dei campioni della Conference League. La punta di diamante della Real Sociedad è al momento senza dubbio Alexander Sorloth, il ventisettenne norvegese arrivato in prestito dal Lipsia. Per lui tredici gol in ventotto presenze stagionali: è il miglior marcatore della Real Sociedad davanti a Brais Mendez, arrivato in estate dal Celta Vigo, a quota dieci marcature ma con ben sette assist all'attivo.