Maurizio Costanzo, l'ultimo commento sulla Roma per il Corriere dello Sport-Stadio

Roma-tifosi, un rapporto di straordinaria intensità

È un Mourinho pensoso quello degli ultimi mesi: pensa infatti, al suo futuro di allenatore ma anche a sostenere la sua squadra.

L’allenatore, è giustamente, protettivo nei confronti dei suoi calciatori perché chi meglio di lui può comprendere le dinamiche che entrano in gioco quando i risultati della squadra non sono quelli che i tifosi o l’opinione pubblica si aspetta?

E’ schietto Mourinho nel far sapere che non ama i fischi e le critiche non costruttive: secondo il mister, non si deve guardare solo al risultato finale ma sarebbe importante cogliere il miglioramento che ciascuno giocatore fa, di partita in partita.

La squadra giallorossa sta affrontando avversari non facili e i sacrifici dei giocatori sono innegabili: non basta uno stadio colmo a sostenere una squadra ma i tifosi devono far sentire il calore e l’affetto di cui sono capaci.

Il disappunto per un errore di questo o quel giocatore non può buttare all’aria tutto il resto del gioco e l’impegno: vi deve essere, sì, compattezza all’interno della squadra ma anche tra la squadra e la tifoseria.

Credo che Mourinho, con le sue parole, voglia sottolineare quanto sia importante, per i giocatori, la tifoseria: qualche tempo fa, leggevo, che in base ad uno studio, il sorriso di un tifoso verso i giocatori farebbe aumentare le prestazioni degli stessi giocatori, addirittura del 12%.

Non stento a crederlo perché è da decenni che la tifoseria romanista è legata alla squadra giallorossa da un rapporto di straordinaria intensità.