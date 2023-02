Wijnaldum si prende la Roma: con la Cremonese tornerà titolare

È stato tutto preparato con cura e attenzione ai minimi dettagli. Wijnaldum ormai si allena con profitto da tre settimane ed è pronto sotto il profilo psicofisico . Gli manca ovviamente un po’ di condizione atletica, che arriverà probabilmente grazie alle due settimane di lavoro di fine marzo, durante la sosta. Ma i progressi, nei brevi spezzoni di partita che ha giocato, sono chiari. Contro il Verona e contro il Salisburgo è entrato un giocatore importante , non un professionista goffo e impaurito. «Ormai è un’opzione reale per noi - ha osservato Mourinho - e in certe condizioni avrebbe potuto giocare anche più a lungo. Magari ancora non tutta la partita. Ma è un calciatore ritrovato». E allora dopo i 7 minuti più 4 in campionato e i 25 minuti complessivi in Europa League, Wijnaldum è candidato ad affiancare Cristante nel centrocampo da opporre alla Cremonese.

Alternanza

Non significa che la Roma snobbi l’avversaria, tanto più dopo la figuraccia di Coppa Italia, ma è una valutazione in prospettiva. Su Wijnaldum, Mourinho aveva immaginato di impostare il centrocampo. Guardando al futuro prossimo, con il ciclo di sei partite tra campionato e coppa che possono imprimere una svolta alla stagione, contare sulla sua esperienza di qualità è un vantaggio da sfruttare. Anche perché Matic, che ha giocato una partita sontuosa contro il Salisburgo, non regge due impegni ravvicinati. O meglio, perde efficienza se è obbligato a spremersi. Cristante viceversa è resistente e brillante anche se riposa meno, come Bove che avrà il suo spazio da qui a giugno.

Difesa

In ogni caso la Roma sfrutterà di più le energie della panchina. A Cremona, come nel primo match contro la Real Sociedad, dovrà farlo per forza, visto che un difensore mancherà per squalifica: Smalling in campionato, Ibañez in coppa. Kumbulla è in vantaggio sull’ultimo arrivato, Diego Llorente, per la doppia sostituzione. Contro la Cremonese peraltro rivedremo tra i convocati anche Solbakken, che non è in lista Uefa. Le scelte offensive, considerando anche El Shaarawy, a Mourinho non mancano.