A Roma c’è una classe di liceo tutta giallorossa… Il video diventa virale!

ROMA - Il netto 2-0 inflitto al Salisburgo ha consentito alla Roma di José Mourinho di superare il playoff di Europa League e strappare agli austriaci la qualificazione agli ottavi di finale del secondo torneo continentale per club. Dybala e compagni si giocheranno l'accesso ai quarti di finale contro gli spagnoli della Real Sociedad ma negli occhi dei tifosi romanisti è ancora nitida la magica notte europea dell'Olimpico. Il passaggio del turno, firmato dalla Joya e da Belotti , è stato celebrato in un liceo della Capitale in un modo tutto particolare.

Roma, è festa giallorossa al liceo!

Su TikTok è diventato virale un video che ritrae la classe di un liceo romano: le immagini mostrano infatti i pc all'interno dell'aula, ognuno dei quali presenta una particolarità. In tutti i desktop è presente infatti l'immagine di un giocatore giallorosso: da Mancini fino a Wijnaldum, passando per Dybala, Abraham e Pellegrini. Il tutto accompagnato, in sottofondo, da "Roma Roma", il celebre inno di Antonello Venditti. Non manca infine il classico sfottò ai cugini della Lazio: in uno degli schermi dei computer si nota l'immagine dello storico 5-1 inflitto dai giallorossi ai biancocelesti nel marzo del 2002.